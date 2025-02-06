Деандре Хантер обменян из «Атланты» в «Кливленд» в сделке с участием нескольких игроков

Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» и «Атланта Хоукс» согласовали обмен. Как рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях, в результате сделки игроками «Кавальерс» стали Деандре Хантер, а в «Хоукс» перейдут Карис Леверт, Жорж Ньянг. Кроме того, «Атланта» получит три пика второго раунда и два права обмена пиками.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию, где подробно освещает все сделки, которые в настоящий момент происходят в Национальной баскетбольной ассоциации. Дедлайн обменов наступит вечером 6 февраля. С этой минуты любые обмены в лиге будут запрещены.

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