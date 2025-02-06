«Фенербахче» уверенно победил «Реал» в матче Евролиги

Завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались турецкий «Фенербахче» и испанский клуб «Реал» Мадрид. Игра закончилась со счётом 78:67 (16:16, 24:12, 18:19, 20:20) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Найджел Хэйс. На его счету 20 очков, семь подборов и две передачи. У «Реала» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Факундо Кампаццо, в активе которого 11 очков, два подбора и три передачи.

В следующем туре соревнований «Фенербахче» на выезде сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча состоится 27 февраля и начнётся в 23:00 мск. «Реал» в следующем туре регулярного чемпионата примет «Барселону». Матч состоится 27 февраля, начало — в 22:45 мск.

Звезда WWE Бэйли показала свои баскетбольные навыки: