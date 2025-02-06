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«Фенербахче» уверенно победил «Реал» в матче Евролиги

«Фенербахче» уверенно победил «Реал» в матче Евролиги
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Завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались турецкий «Фенербахче» и испанский клуб «Реал» Мадрид. Игра закончилась со счётом 78:67 (16:16, 24:12, 18:19, 20:20) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
06 февраля 2025, четверг. 20:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
78 : 67
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Фенербахче: Макколум, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Bango, Колсон, Берч
Реал Мадрид: Смит, Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе

Самым результативным в составе победителей стал форвард Найджел Хэйс. На его счету 20 очков, семь подборов и две передачи. У «Реала» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Факундо Кампаццо, в активе которого 11 очков, два подбора и три передачи.

В следующем туре соревнований «Фенербахче» на выезде сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча состоится 27 февраля и начнётся в 23:00 мск. «Реал» в следующем туре регулярного чемпионата примет «Барселону». Матч состоится 27 февраля, начало — в 22:45 мск.

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