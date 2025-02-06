«Атланта» обменяла Богдана Богдановича в «Лос-Анджелес Клипперс»

Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» и «Атланта Хоукс» согласовали обмен, в рамках которого калифорнийский клуб получит атакующего защитника Богдана Богдановича и три пика второго раунда драфта. В «Хоукс» отправятся Теренс Мэнн и Бонс Хиланд. Об этом рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию, где подробно освещает все сделки, которые в настоящий момент происходят в Национальной баскетбольной ассоциации. Дедлайн обменов наступит вечером 6 февраля. С этой минуты любые обмены в лиге будут запрещены.

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