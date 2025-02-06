Единая лига: результаты матчей 6 февраля
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В четверг, 6 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей.
Результаты Единой лиги 6 февраля:
«Уралмаш» — «Астана» — 99:58;
«Автодор» — «Пари Нижний Новгород» — 91:72;
МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань» — 71:93.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
99 : 58
Астана
Астана
Уралмаш: Далтон - 17, Зайцев - 15, Белянков - 12, Пынько - 12, Нэльсон - 11, Глазунов - 10, Даглас - 10, Карданахишвили - 6, Акрамов - 2, Ивлев - 2, Новиков - 2
Астана: Утоми - 16, Мотовилов - 14, Походяев - 13, Мурзагалиев - 5, Майдекин - 5, Смит - 3, Десятников - 2, Щербак, Айткали, Исаенко, Абашидзе
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
91 : 72
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Автодор: Беслач - 23, Агада - 17, Кроуфорд - 15, Кантер - 12, Петенев - 9, Мэннинг - 8, Джонс - 5, Клименко - 2, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Сычков
Пари Нижний Новгород: Наталл - 21, Хоменко - 14, Антипов - 10, Чадов - 8, Джуришич - 6, Зоткин - 6, Карпенков - 4, Вольхин - 3, Семенченко, Захаров, Бабурин, Шилохвостов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
71 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА-МАИ: Воронов - 17, Барашков - 12, Зубков - 10, Касаткин - 9, Коновалов - 8, Трушкин - 6, Сорокин - 4, Личутин - 3, Певнев - 2, Минченко, Шейко, Савченко
Локомотив-Кубань: Уэйли - 14, Андерсон - 14, Кливленд - 10, Миллер - 10, Узинский - 10, Темиров - 8, Шеянов - 8, Квитковских - 6, Емченко - 6, Гудумак - 5, Елатонцев - 2, Чеваренков
Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого 26 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, на счету которого 25 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит», у которого 25 побед и пять поражений.
Комментарии
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