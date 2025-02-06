Единая лига: результаты матчей 6 февраля

В четверг, 6 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей.

Результаты Единой лиги 6 февраля:

«Уралмаш» — «Астана» — 99:58;

«Автодор» — «Пари Нижний Новгород» — 91:72;

МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань» — 71:93.

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого 26 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, на счету которого 25 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит», у которого 25 побед и пять поражений.