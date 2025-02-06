«Црвена Звезда» на выезде победила «Альбу» в Евролиге

Завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались немецкая «Альба» и сербская «Црвена Звезда. Игра закончилась со счётом 77:71 (15:13, 25:22, 19:20, 18:16) в пользу гостей.

Самым результативным в составе «Альбы» был центровой Дэвид Маккормак. Своей команде он принёс 18 очков. Также на его счету 10 подборов. У «Црвены Звезды» лучшую результативность показал центровой Филип Петрушев, в активе которого 17 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Альба» на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Встреча состоится 28 февраля и начнётся в 20:30 мск. «Црвена Звезда» в следующем туре примет «Жальгирис». Матч состоится 27 февраля, начало — в 22:00 мск.

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