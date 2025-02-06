Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Црвена Звезда» на выезде победила «Альбу» в Евролиге

«Црвена Звезда» на выезде победила «Альбу» в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались немецкая «Альба» и сербская «Црвена Звезда. Игра закончилась со счётом 77:71 (15:13, 25:22, 19:20, 18:16) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
06 февраля 2025, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
71 : 77
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Альба: Гросбер, Спаньоло, Делов, Макдауэлл-Уайт, Нуфер, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Олинде, Рапикве, Маккормак
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

Самым результативным в составе «Альбы» был центровой Дэвид Маккормак. Своей команде он принёс 18 очков. Также на его счету 10 подборов. У «Црвены Звезды» лучшую результативность показал центровой Филип Петрушев, в активе которого 17 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Альба» на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Встреча состоится 28 февраля и начнётся в 20:30 мск. «Црвена Звезда» в следующем туре примет «Жальгирис». Матч состоится 27 февраля, начало — в 22:00 мск.

Материалы по теме
Как «Манчестер Сити» и «ПСЖ» связаны с баскетболом? НБА готова стереть наследие Евролиги
Как «Манчестер Сити» и «ПСЖ» связаны с баскетболом? НБА готова стереть наследие Евролиги

Школьник избил двух соперников во время баскетбольного матча:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android