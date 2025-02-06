«Олимпия» одержала гостевую победу в матче с «Жальгирисом» в Евролиге

Завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого литовский клуб «Жальгирис» принимал миланскую «Олимпию». Игра закончилась со счётом 89:87 (22:18, 23:13, 26:28, 22:21) в пользу гостей.

Самым результативным в составе хозяев площадки стал защитник Сильвен Франсиско. В его активе 29 очков, два подбора и четыре передачи. В составе «Олимпии» лучшую результативность продемонстрировал центровой Зак Ледей, в активе которого 26 очков и пять подборов.

В следующем туре соревнований «Жальгирис» на выезде сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Встреча состоится 27 февраля и начнётся в 22:00 мск. «Олимпия» в следующем туре регулярного чемпионата примет «Монако». Матч состоится 27 февраля, начало — в 22:30 мск.

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