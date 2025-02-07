Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маркус Смарт и Алексей Лень узнали новые команды после дедлайна НБА

Маркус Смарт и Алексей Лень узнали новые команды после дедлайна НБА
Комментарии

Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз» совершили обмен. Об этом рассказали несколько инсайдеров НБА, в том числе Шэмс Чарания и Марк Стейн.

В рамках сделки Мемфис» отправил в «Вашингтон» Маркуса Смарта и первый пик первого раунда этого года. От «Сакраменто» «Уизардс» получают украинца Алексея Леня и американца Колби Джонса. «Кингз», в свою очередь, получат Джейка Ларэвиа. «Мемфис» получил Марвина Багли, Джонни Дэвиса и три драфт-пика второго раунда.

«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию, где подробно освещал все сделки перед дедлайном НБА.

Материалы по теме
Исторический дедлайн обменов в НБА подошёл концу! Все транзакции последних дней — здесь
Live
Исторический дедлайн обменов в НБА подошёл концу! Все транзакции последних дней — здесь

Болельщику стало плохо перед началом матча НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android