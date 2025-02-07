Маркус Смарт и Алексей Лень узнали новые команды после дедлайна НБА

Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз» совершили обмен. Об этом рассказали несколько инсайдеров НБА, в том числе Шэмс Чарания и Марк Стейн.

В рамках сделки Мемфис» отправил в «Вашингтон» Маркуса Смарта и первый пик первого раунда этого года. От «Сакраменто» «Уизардс» получают украинца Алексея Леня и американца Колби Джонса. «Кингз», в свою очередь, получат Джейка Ларэвиа. «Мемфис» получил Марвина Багли, Джонни Дэвиса и три драфт-пика второго раунда.

«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию, где подробно освещал все сделки перед дедлайном НБА.

Болельщику стало плохо перед началом матча НБА: