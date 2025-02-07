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Бавария Мюнхен — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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«Бавария» победила АСВЕЛ в матче Евролиги

«Бавария» победила АСВЕЛ в матче Евролиги
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Завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Бавария» и АСВЕЛ. Игра закончилась со счётом 76:67 (23:18, 15:12, 20:17, 18:20) в пользу немецкого клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
06 февраля 2025, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
76 : 67
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Бентил

Самым результативным в составе победителей стал защитник Андреас Обст. На его счету 15 очков, три подбора и одна передача. У АСВЕЛа лучшую результативность показал разыгрывающий Пэрис Ли. Своей команде он принёс 14 очков. Также в его активе один подбор и три передачи.

В следующем туре соревнований «Бавария» на выезде сыграет с «Парижем». Встреча состоится 27 февраля и начнётся в 22:30 мск. АСВЕЛ в следующем туре регулярного чемпионата встретится с «Панатинаикосом». Матч состоится 28 февраля, начало — в 23:00 мск.

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