Евролига: результаты матчей 6 февраля

В четверг, 6 февраля, состоялся очередной игровой день 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату были запланированы пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 6 февраля:

«Фенербахче» – «Реал» Мадрид – 78:67;

«Жальгирис» – «Олимпия» – 87:89;

«Альба» – «Црвена Звезда» – 71:77;

«Панатинаикос» – «Анадолу Эфес» – 104:89;

«Бавария» – АСВЕЛ – 76:67.

В настоящий момент турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос» (18 побед, семь поражений). На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче» (17 побед, восемь поражений). Третью строчку занимает «Монако» (16 побед, девять поражений).