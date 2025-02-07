Евролига: результаты матчей 6 февраля
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В четверг, 6 февраля, состоялся очередной игровой день 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату были запланированы пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 6 февраля:
«Фенербахче» – «Реал» Мадрид – 78:67;
«Жальгирис» – «Олимпия» – 87:89;
«Альба» – «Црвена Звезда» – 71:77;
«Панатинаикос» – «Анадолу Эфес» – 104:89;
«Бавария» – АСВЕЛ – 76:67.
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
06 февраля 2025, четверг. 20:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
78 : 67
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Фенербахче: Макколум, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Bango, Колсон, Берч
Реал Мадрид: Смит, Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
06 февраля 2025, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
87 : 89
Олимпия
Милан, Италия
Жальгирис: Юзенас, Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Шилдс, Гиллеспи
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
06 февраля 2025, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
71 : 77
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Альба: Гросбер, Спаньоло, Делов, Макдауэлл-Уайт, Нуфер, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Олинде, Рапикве, Маккормак
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
06 февраля 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
104 : 89
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
06 февраля 2025, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
76 : 67
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Бентил
В настоящий момент турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос» (18 побед, семь поражений). На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче» (17 побед, восемь поражений). Третью строчку занимает «Монако» (16 побед, девять поражений).
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