Деннис Шрёдер был обменян три раза за последние 24 часа

Немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер был обменян три раза за последние 24 часа. Ранее сообщалось, что Шрёдер продолжит карьеру в «Детройт Пистонс». За последние 24 часа в результате обменов он переходил в четыре разных клуба.

«Голден Сэйт Уорриорз» — «Майами Хит» — «Юта Джаз» — «Детройт Пистонс».

Ранее Деннис был обменян из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Юту Джаз» в результате обмена с участием Джимми Батлера.

В нынешнем сезоне НБА в 24 матчах в составе «Голден Стэйт» Шрёдер в среднем набирал 10,6 очка, совершал 2,3 подбора и отдавал 4,4 передачи. Новая команда Денниса «Детройт» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе 25 побед и 26 поражений.

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