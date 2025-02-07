Шакил О'Нил, Кенни Смит и Чарльз Баркли собрали команды на Матч звёзд НБА

Определились окончательные составы Матча звёзд НБА – 2025. Команды собирали Шакил О'Нил, Кенни Смит и Чарльз Баркли через драфт из 24 игроков.

Команда Чака

Яннис Адетокунбо, Шэй Гилджес-Александер, Никола Йокич, Донован Митчелл, Алперен Шенгюн, Паскаль Сиакам, Карл-Энтони Таунс, Виктор Вембаньяма.

Команда Кенни

Джейлен Брансон, Кэйд Каннингем, Энтони Эдвардс, Дариус Гарланд, Тайлер Хирроу, Джарен Джексон, Эван Мобли, Джейлен Уильямс.

Команда Шака

Джейлен Браун, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Леброн Джеймс, Дэмьен Лиллард, Джейсон Тейтум

Четвертой командой-участницей станет победитель Матча восходящих звезд, который состоится в пятницу, 14 февраля.

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