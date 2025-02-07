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Дрэймонд Грин высказался о риске своего обмена из «Голден Стейт» ради перехода Леброна

Дрэймонд Грин высказался о риске своего обмена из «Голден Стейт» ради перехода Леброна
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал слухи о том, что его или любого другого игрока клуба, кроме разыгрывающего защитника Стефена Карри, могут обменять ради подписания 40-летнего лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я не думаю, что это сильно беспокоит. Мы знаем, на что подписывались. Каждый из нас в этой раздевалке знает, на что мы подписывались, играя в эту игру и участвуя в этом бизнесе. Так что я не думаю, что кто-то ходит вокруг да около… Реальность такова, что если они пытаются получить Леброна Джеймса, то все в раздевалке, кроме Стефена Карри, должны заткнуться и знать, что вас могут обменять», — приводит слова Грина Fadeaway World.

Видео: Карри и Подзиемски высказались об обмене Дончича в «Лейкерс»

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