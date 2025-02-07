25 очков Джейлена Брауна не помогли «Бостону» избежать поражения в матче с «Далласом»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Гости обыграли соперника со счётом 127:120.
НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 25, Притчард - 21, Тейтум - 17, Порзингис - 17, Уайт - 13, Корнет - 7, Хозер - 6, Кета - 6, Петерсон - 3, Хорфорд - 3, Уолш - 2, Тиллман, Шейерман
Даллас Маверикс: Томпсон - 25, Динвидди - 22, Маршалл - 20, Ирвинг - 19, Экзам - 15, Кристи - 15, Гэффорд - 8, Эдвардс - 3, Харди, Проспер, Уильямс, Келли
Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейлен Браун, записавший на свой счёт 25 очков, пять подборов и две передачи. У «Далласа» самым результативным игроком стал защитник Клэй Томпсон, который набрал 25 очков, а также сделал три подбора и четыре передачи.
В следующем матче «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Никс», а «Даллас» встретится с «Хьюстон Рокетс».
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