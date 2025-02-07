25 очков Джейлена Брауна не помогли «Бостону» избежать поражения в матче с «Далласом»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Гости обыграли соперника со счётом 127:120.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейлен Браун, записавший на свой счёт 25 очков, пять подборов и две передачи. У «Далласа» самым результативным игроком стал защитник Клэй Томпсон, который набрал 25 очков, а также сделал три подбора и четыре передачи.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Никс», а «Даллас» встретится с «Хьюстон Рокетс».