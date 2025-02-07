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Денвер Наггетс — Орландо Мэджик, результат матча 7 февраля 2025, счет 112:90, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одержать пятую победу подряд
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В ночь с 6 на 7 февраля мск на паркете «Болл-арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Орландо Мэджик». Хозяева площадки одержали победу со счётом 112:90.

НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 90
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Портер - 30, Йокич - 28, Браун - 16, Гордон - 11, Джордан - 8, Тайсон - 7, Пикетт - 5, Ннаджи - 3, Строутер - 2, Александер - 2, Шарич, Холл, Джонс
Орландо Мэджик: Картер - 19, Банкеро - 18, Вагнер - 14, Блэк - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Да Силва - 7, Энтони - 5, Куин - 4, Битадзе - 4, Ховард - 3, Хьюстан - 1, Айзек, Джозеф

В составе «Наггетс» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич — на его счету 28 очков, 10 подборов и 12 результативных передач. 30 очков набрал лёгкий форвард «Денвера» Майкл Портер, также в его активе семь подборов и один ассист.

«Наггетс» одержали в регулярном чемпионате пятую победу подряд и удерживают за собой третью строчку таблицы Западной конференции, «Орландо» проиграл пятый матч из последних шести.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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