Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одержать пятую победу подряд

В ночь с 6 на 7 февраля мск на паркете «Болл-арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Орландо Мэджик». Хозяева площадки одержали победу со счётом 112:90.

В составе «Наггетс» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич — на его счету 28 очков, 10 подборов и 12 результативных передач. 30 очков набрал лёгкий форвард «Денвера» Майкл Портер, также в его активе семь подборов и один ассист.

«Наггетс» одержали в регулярном чемпионате пятую победу подряд и удерживают за собой третью строчку таблицы Западной конференции, «Орландо» проиграл пятый матч из последних шести.