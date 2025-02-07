Лука Дончич был представлен на арене «Лейкерс», фанаты начали скандировать

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 105:98 в пользу домашней команды.

Перед стартом встречи новоиспечённый разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич был представлен местной публике. Он вышел на центр площадки, и болельщики сразу же начали радостно скандировать в его честь.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, словенский баскетболист пополнил ряды «Лос-Анджелеса» в результате нашумевшего обмена с участием бигмена Энтони Дэвиса, который, в свою очередь, перешёл в «Даллас Маверикс».