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Лука Дончич был представлен на арене «Лейкерс», фанаты начали скандировать

Лука Дончич был представлен на арене «Лейкерс», фанаты начали скандировать
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 105:98 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 42, Ривз - 23, Винсент - 15, Хэйс - 11, Хатимура - 11, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 5, Колоко - 4, Милтон - 2, Джеймс, Джемисон, Моррис, Траоре
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Хилд - 15, Муди - 14, Спенсер - 13, Грин - 12, Подзиемски - 8, Пост - 6, Луни - 4, Пэйтон II - 3, Джексон-Дэвис, Rowe

Перед стартом встречи новоиспечённый разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич был представлен местной публике. Он вышел на центр площадки, и болельщики сразу же начали радостно скандировать в его честь.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, словенский баскетболист пополнил ряды «Лос-Анджелеса» в результате нашумевшего обмена с участием бигмена Энтони Дэвиса, который, в свою очередь, перешёл в «Даллас Маверикс».

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