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Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 7 февраля 2025, счет 120:112, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Дабл-дабл и 42 очка Леброна принесли «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт», у Карри 37 очков
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В ночь с 6 на 7 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:112.

НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 42, Ривз - 23, Винсент - 15, Хэйс - 11, Хатимура - 11, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 5, Колоко - 4, Милтон - 2, Джеймс, Джемисон, Моррис, Траоре
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Хилд - 15, Муди - 14, Спенсер - 13, Грин - 12, Подзиемски - 8, Пост - 6, Луни - 4, Пэйтон II - 3, Джексон-Дэвис, Rowe

Самым результативным игроком матча стал 40-летний лидер «Лейкерс» — лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл (42 очка и 17 подборов, а также восемь ассистов). Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри стал вторым по результативности — игрок гостей набрал 37 очков, собрал семь подборов и отдал четыре ассиста.

Клуб из Лос-Анджелеса одержал четвёртую победу подряд, «Уорриорз» на таком же отрезке проиграли три встречи.

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