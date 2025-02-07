Дабл-дабл и 42 очка Леброна принесли «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт», у Карри 37 очков

В ночь с 6 на 7 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:112.

Самым результативным игроком матча стал 40-летний лидер «Лейкерс» — лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл (42 очка и 17 подборов, а также восемь ассистов). Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри стал вторым по результативности — игрок гостей набрал 37 очков, собрал семь подборов и отдал четыре ассиста.

Клуб из Лос-Анджелеса одержал четвёртую победу подряд, «Уорриорз» на таком же отрезке проиграли три встречи.