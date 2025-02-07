В ночь с 6 на 7 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 7 февраля

«Бостон Селтикс» – «Даллас Маверикс» — 120:127.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Хьюстон Рокетс» — 127:114.

«Денвер Наггетс» – «Орландо Мэджик» — 112:90.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:112.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сакраменто Кингз» — 108:102.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Индиана Пэйсерс» — 112:119.

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