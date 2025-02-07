Результаты игрового дня НБА 7 февраля
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В ночь с 6 на 7 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 7 февраля
- «Бостон Селтикс» – «Даллас Маверикс» — 120:127.
- «Миннесота Тимбервулвз» – «Хьюстон Рокетс» — 127:114.
- «Денвер Наггетс» – «Орландо Мэджик» — 112:90.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:112.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сакраменто Кингз» — 108:102.
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Индиана Пэйсерс» — 112:119.
НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 25, Притчард - 21, Тейтум - 17, Порзингис - 17, Уайт - 13, Корнет - 7, Хозер - 6, Кета - 6, Петерсон - 3, Хорфорд - 3, Уолш - 2, Холидэй, Тиллман, Шейерман
Даллас Маверикс: Томпсон - 25, Динвидди - 22, Маршалл - 20, Ирвинг - 19, Экзам - 15, Кристи - 15, Гэффорд - 8, Эдвардс - 3, Харди, Проспер, Уильямс, Келли
НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
127 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 41, Кларк - 17, Конли - 16, Рид - 15, Гобер - 13, Макдэниелс - 12, Диллингэм - 6, Шеннон - 5, Александер-Уолкер - 2, Ньютон, Инглс, Майнотт, Миллер, Гарза
Хьюстон Рокетс: Грин - 28, Томпсон - 16, Уитмор - 16, Шенгюн - 16, Брукс - 15, Ландейл - 10, Исон - 10, Шеппард - 3, Холидей, Данте, Ванвлит, Тэйт, Уильямс, Грин, Спрингер
НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 90
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Портер - 30, Йокич - 28, Браун - 16, Гордон - 11, Джордан - 8, Тайсон - 7, Пикетт - 5, Ннаджи - 3, Строутер - 2, Александер - 2, Шарич, Холл, Джонс
Орландо Мэджик: Картер - 19, Банкеро - 18, Вагнер - 14, Блэк - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Да Силва - 7, Энтони - 5, Куин - 4, Битадзе - 4, Ховард - 3, Хьюстан - 1, Айзек, Джозеф
НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 42, Ривз - 23, Винсент - 15, Хэйс - 11, Хатимура - 11, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 5, Колоко - 4, Милтон - 2, Джеймс, Джемисон, Моррис, Траоре
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Муди - 14, Хилд - 14, Грин - 13, Спенсер - 13, Подзиемски - 8, Пост - 6, Луни - 4, Пэйтон II - 3, Сантос, Джексон-Дэвис, Rowe
НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
108 : 102
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 30, Шарп - 24, Эйтон - 18, Грант - 12, Авдия - 9, Хендерсон - 5, Бэнтон - 4, Камара - 4, Клингэн - 2, Тибулл, Рупер, Мюррэй, Рит, Уокер, Уильямс
Сакраменто Кингз: Лавин - 22, Дерозан - 22, Монк - 21, Мюррэй - 12, Сабонис - 10, Эллис - 7, Валанчюнас - 6, Лайлз - 2, Джонс, Макдермотт, Джонс, Картер, Кроуфорд, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 119
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 22, Пауэлл - 22, Леонард - 19, Зубац - 18, Коффи - 14, Джонс - 12, Юбэнкс - 4, Данн - 1, Флауэрс, Миллер, Кристи, Браун, Джонс, Батюм, Миллз
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 33, Матурин - 25, Халибёртон - 14, Брайант - 12, Шиппард - 12, Топпин - 10, Макконнелл - 5, Нембард - 4, Несмит - 4, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Тёрнер
Видео: Бросковая тренировка Дончича, Леброна и Ривза в «Лейкерс»
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