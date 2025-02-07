Евролига: расписание матчей на 7 февраля

В пятницу, 7 февраля, состоится очередной игровой день 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Евролиги на 7 февраля:

21:00 мск – «Монако» – «Партизан»;

22:30 мск – «Баскония» – «Маккаби» Тель-Авив;

22:30 мск – «Барселона» – «Олимпиакос»;

22:30 мск – «Виртус» – «Париж».

В настоящий момент турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос» (18 побед, семь поражений). На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче» (17 побед, восемь поражений). Третью строчку занимает «Монако» (16 побед, девять поражений).

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