Евролига: расписание матчей на 7 февраля
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В пятницу, 7 февраля, состоится очередной игровой день 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей Евролиги на 7 февраля:
21:00 мск – «Монако» – «Партизан»;
22:30 мск – «Баскония» – «Маккаби» Тель-Авив;
22:30 мск – «Барселона» – «Олимпиакос»;
22:30 мск – «Виртус» – «Париж».
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
07 февраля 2025, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
07 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
07 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
07 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В настоящий момент турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос» (18 побед, семь поражений). На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче» (17 побед, восемь поражений). Третью строчку занимает «Монако» (16 побед, девять поражений).
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