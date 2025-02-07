Леброн Джеймс повторил историческое достижение Майкла Джордана в НБА для 40-летних игроков

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором достижения, которое ранее удавалось лишь прославленному игроку НБА Майклу Джордану по достижении 40 лет. В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (120:112) Леброн набрал 42 очка. За всю историю североамериканской лиги больше не было ни одного игрока, кто набрал бы 40 очков в 40-летнем возрасте.

Джордан набрал 43 очка в феврале 2003 года в матче с «Нью-Джерси». Майкл тогда был игроком «Вашингтон Уизардс».

Отметим также, что в матче с «Уорриорз» Джеймс совершил 17 подборов и отдал восемь результативных передач.

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