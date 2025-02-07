НБА представила три комплекта формы для Матча всех звёзд 2025 года

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила три комплекта формы на Матч всех звёзд 2025 года. 74-е в истории лиги мероприятие состоится 16 февраля в Сан-Франциско.

Фото: nba.com

Фото: nba.com

Фото: nba.com

Фото: nba.com

Напомним, в этом году Матч звёзд Национальной баскетбольной ассоциации будет проходить в следующем формате: 24 игрока составят между собой три команды, в каждой из которых будет восемь баскетболистов; четвёртая команда будет подобрана из «Восходящих звёзд» лиги. В неё войдут игроки, которые выступают в североамериканской лиге один-два года, а также выдающиеся атлеты из G-лиги.

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