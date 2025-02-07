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«Локомотив-Кубань» объявил о переходе американца Таджера Макколла

«Локомотив-Кубань» объявил о переходе американца Таджера Макколла
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Американский атакующий защитник Таджер Макколл подписал контракт с «Локомотивом-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарского клуба. Стороны договорились о соглашении сроком до окончания нынешнего сезона.

В настоящий момент Макколлу 30 лет. За время профессиональной карьеры спортсмен выступал в чемпионатах Франции, Австралии (где играл с Патриком Миллером), Новой Зеландии и Израиля. Кроме того, он играл в G-лиге и провёл один матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Бруклин Нетс». Нынешний сезон Макколл начал в китайской лиге за «Гуанчжоу Лунг Лайонс», где в среднем за матч набирал 22,9 очка, 5,1 подбора, пять результативных передач и 2,1 перехвата.

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