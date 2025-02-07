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Леброн Джеймс рассказал, как будет выглядеть игра «Лейкерс» с приходом Дончича

Леброн Джеймс рассказал, как будет выглядеть игра «Лейкерс» с приходом Дончича
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о присоединении к команде словенского разыгрывающего Луки Дончича. Игроком калифорнийцев Дончич стал в результате обмена с «Даллас Маверикс».

«Игра «Лейкерс» после прихода Луки? Я не вижу никаких проблем. Мяч будет в руках Луки, мяч будет в руках Остина Ривза. Два великих игрока, которые могут принимать решения. Также мяч будет в моих руках – ещё одного великого человека, принимающего решения. Всё прекрасно», — сказал Леброн во время общения со СМИ после матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (120:112).

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