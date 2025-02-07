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Стала известна дата дебюта Джимми Батлера в составе «Голден Стэйт»

Стала известна дата дебюта Джимми Батлера в составе «Голден Стэйт»
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Новобранец «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер проведёт первый матч в составе новой команды уже в ближайшую субботу, 8 февраля. Батлер сообщил, что выйдет на паркет в матче с «Чикаго Буллз».

«В субботу», — приводит слова Батлера в социальных сетях журналист The Athletic Антонио Слэйтер.

Напомним, в ходе сделки «Уорриорз» покинули Деннис Шрёдер («Юта»), Эндрю Уиггинс, Кайл Андерсон («Майами»), Линди Уотерс III («Детройт Пистонс»).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, делал 5,2 подбора и 4,8 передачи.

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