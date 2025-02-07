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Андрей Ведищев оценил американского новичка «Локомотива» Таджера Макколла

Андрей Ведищев оценил американского новичка «Локомотива» Таджера Макколла
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Президент и главный тренер «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу перехода в команду американского атакующего защитника Таджера Макколла. Стороны договорились о соглашении сроком до окончания нынешнего сезона.

«Мы искали замену выбывшему до конца сезона Би Джею Джонсону. Макколл — командный игрок, который умеет защищаться и отдать пас. А самое главное — у него есть желание выигрывать каждый матч и каждый эпизод.

Также для нас было важно то, что Макколл хорошо знаком с некоторыми нашими игроками — Кливленд и Миллер выступали с ним вместе в разные годы. Я очень рад этому подписанию, надеюсь, что Таджер поможет «Локомотиву» достичь максимальных целей», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

В настоящий момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

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