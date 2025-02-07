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Новичок «Голден Стэйт» Батлер назвал двух звёзд футбола, в честь которых выбрал номер

Новичок «Голден Стэйт» Батлер назвал двух звёзд футбола, в честь которых выбрал номер
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Пресс-служба «Голден Стэйт Уорриорз» представила новичка клуба Джимми Батлера. В команде из Калифорнии лёгкий форвард будет выступать под 10-м номером. Как признался новичок «Голден Стэйт», игровой номер он выбрал в честь двух футболистов: бразильца Неймара и француза Поля Погба.

Новичок «Голден Стэйт» Батлер назвал двух звёзд футбола, в честь которых выбрал номер:

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, делал 5,2 подбора и 4,8 передачи. Ранее сообщалось, что дебют Джимми за «воинов» может состояться в ближайшую субботу, 8 февраля.

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Фанат рассказал скамейке «Майами» детали обмена Батлера:

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