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Охранник жёстко схватил известного рэпера во время матча НБА. Клуб принял меры

Охранник жёстко схватил известного рэпера во время матча НБА. Клуб принял меры
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Американский рэпер Жак Бермен Уэбстер II, более известный под псевдонимом Трэвис Скотт, посетил недавний матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между двумя клубами из Лос-Анджелеса – «Клипперс» и «Лейкерс». По окончании матча, когда рэпер покидал своё место и вышел на площадку, его попытался остановить охранник, резко дёрнув за одежду. Трэвису удалось высвободиться, после чего он продолжил движение. Охранник преследовать Скотта не стал.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Как информирует TMZ, представители «Клипперс» связались со Скоттом и принесли ему извинения. Кроме того, сообщается, что охранника было решено перевести на другое место.

Сама игра закончилась победой «Лейкерс» со счётом 120:112.

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