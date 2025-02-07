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Джимми Батлер ответил на вопрос, почему хотел покинуть «Майами Хит»

Джимми Батлер ответил на вопрос, почему хотел покинуть «Майами Хит»
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Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер ответил на вопрос по поводу своей бывшей команды «Майами Хит».

«Почему хотел уйти из «Майами»? Это хороший вопрос. Я не знаю. Было столько разговоров, и рано или поздно они должны были прекратиться. Знаю, что сейчас я снова рад», — сказал Батлер во время общения со СМИ.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, делал 5,2 подбора и 4,8 передачи. Ранее сообщалось, что дебют Джимми за «воинов» может состояться в ближайшую субботу, 8 февраля.

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Фанат рассказал скамейке «Майами» детали обмена Батлера:

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