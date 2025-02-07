Джимми Батлер ответил на вопрос, почему хотел покинуть «Майами Хит»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер ответил на вопрос по поводу своей бывшей команды «Майами Хит».

«Почему хотел уйти из «Майами»? Это хороший вопрос. Я не знаю. Было столько разговоров, и рано или поздно они должны были прекратиться. Знаю, что сейчас я снова рад», — сказал Батлер во время общения со СМИ.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, делал 5,2 подбора и 4,8 передачи. Ранее сообщалось, что дебют Джимми за «воинов» может состояться в ближайшую субботу, 8 февраля.

Фанат рассказал скамейке «Майами» детали обмена Батлера: