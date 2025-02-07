«Лос-Анджелес Лейкерс» представил новичка Марка Уильямса

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» подтвердила переход центрового Марка Уильямса. В калифорнийском клубе 23-летний игрок будет выступать под первым номером.

Фото: Los Angeles Lakers

Напомним, Уильямс перешёл в «Лос-Анджелес» в результате обмена с «Шарлотт Хорнетс». В обратную сторону, в свою очередь, отправились 23-летний лёгкий форвард Далтон Кнехт и 25-летний игрок Кэм Реддиш. Кроме того, «Хорнетс» получат незащищённый драфт-пик первого раунда (2031 год) и обмен пиками 2030 года.

Уильямс в этом сезоне НБА в 23 матчах в среднем набирал 15,6 очка, 9,6 подбора и 2,5 передачи.

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