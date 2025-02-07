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Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в НБА

Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс покорил очередное достижение в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Джеймс является самым молодым и самым возрастным игроком в истории североамериканской лиги, которому в регулярном чемпионате удалось набрать 40+ очков.

Леброну было 19 лет и 88 дней, когда он набрал 41 очко. Это случилось в марте 2004 года в матче с «Нью-Джерси Нетс». Спортсмен тогда выступал за «Кливленд Кавальерс». В недавнем матче с «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс записал на свой счёт 42 очка. Спортсмен это сделал в 40 лет и 38 дней.

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