Сын Майкла Джордана выступил с заявлением после скандального ареста

Маркус Джордан, сын шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, поблагодарил всех, кто поддержал его после недавнего резононансного задержания. Напомним, Маркуса арестовали за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление при аресте.

«Я ценю участие каждого. Сейчас я сосредоточен на Trophy Room Store и не буду комментировать последние публикации в СМИ и высказываться о своей личной жизни. Искренне ценю вашу заботу и благодарю за понимание», — написал Маркус на своей странице в социальных сетях.

Trophy Room Store – магазин, специализирующийся на кроссовках бренда Jordan, а также на памятных вещах, связанных с Майклом. Он располагается в Орландо, штат Флорида (США).

Сына Майкла Джордана заметили в клубе в экс-женой Эдди Мёрфи: