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Батлер — об игре с Карри в «Голден Стэйт»: дам ему мяч и уйду с дороги

Батлер — об игре с Карри в «Голден Стэйт»: дам ему мяч и уйду с дороги
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Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер поделился мнением о предстоящем выступлении в новой команде вместе с разыгрывающим и лидером Стефеном Карри.

«Игра с Карри? Мой план прост: отдать мяч Стефу и уйти с дороги. Всё очень просто», — сказал новичок «Голден Стэйт» во время пресс-конференции.

Батлер стал игроком «Уорриорз» в результате обмена с «Майами Хит». В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, делал 5,2 подбора и 4,8 передачи.

«Голден Стэйт» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 25 побед и 26 поражений.

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