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Леброн Джеймс стал автором достижения, которое ранее было лишь у Луки Дончича

Леброн Джеймс стал автором достижения, которое ранее было лишь у Луки Дончича
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» повторил достижение, автором которого в НБА ранее был лишь разыгрывающий Лука Дончич. Об этом информирует статистический сервис Real Sports. В первой половине игры с «Голден Стэйт» Джеймс набрал 23 очка, 11 подборов и пять результативных передач.

Ранее подобных показателей в графах статистики за одну половину матча (20+ очков, пять и более реализованных трёхочковых бросков, 10+ подборов, а также пять и более результативных передач) добивался лишь Дончич. Напомним, недавно словенец также стал игроком «Лос-Анджелеса».

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Бросковая тренировка Дончича, Леброна и Ривза в «Лейкерс»:

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