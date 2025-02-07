«Что я думаю? Что я стар». Леброн Джеймс — о том, что повторил достижение Майкла Джордана

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», выступающий на позиции лёгкого форварда, Леброн Джеймс прокомментировал то, что повторил достижение легендарного Майкла Джордана, набрав в возрасте 40 лет в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» 40 очков.

«Что я думаю об этом? Что я стар. Мне нужно выпить бокал вина и немного выспаться. Самое главное — это то, что мы одержали победу. На протяжении всей моей карьеры каждый раз это было волнительно, когда меня ставили в один ряд с кем-то из великих игроков», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.