Энтони Эдвардс установил исторический рекорд по очкам в НБА

Лидер и атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось успешно реализовать 1 тыс. трёхочковых бросков. На это обратил внимание портал Basket News.

В матче с «Хьюстон Рокетс», который состоялся сегодня, 7 февраля, и завершился победой «Тимбервулвз» (127:114), американский игрок реализовал пять трёхочковых, в результате чего достиг отметки в данном параметре в 1 тыс. успешных бросков. Ранее рекорд принадлежал атакующему защитнику «Финикс Санз» Девину Букеру. Тот реализовал 1 тыс. успешных трёхочковых в возрасте 24 лет.