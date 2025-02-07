Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Сегафредо Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс установил исторический рекорд по очкам в НБА

Энтони Эдвардс установил исторический рекорд по очкам в НБА
Комментарии

Лидер и атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось успешно реализовать 1 тыс. трёхочковых бросков. На это обратил внимание портал Basket News.

В матче с «Хьюстон Рокетс», который состоялся сегодня, 7 февраля, и завершился победой «Тимбервулвз» (127:114), американский игрок реализовал пять трёхочковых, в результате чего достиг отметки в данном параметре в 1 тыс. успешных бросков. Ранее рекорд принадлежал атакующему защитнику «Финикс Санз» Девину Букеру. Тот реализовал 1 тыс. успешных трёхочковых в возрасте 24 лет.

Материалы по теме
49 очков Энтони Эдвардса принесли «Миннесоте» победу над «Чикаго»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android