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Энтони Эдвардс прокомментировал стычку с Диллоном Бруксом в минувшем матче

Энтони Эдвардс прокомментировал стычку с Диллоном Бруксом в минувшем матче
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Лидер и атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал стычку с 29-летним канадским баскетболистом, выступающим за «Хьюстон Рокетс» на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника, Диллоном Бруксом во время сегодняшнего матча. Встреча завершилась в пользу техасского клуба со счётом 127:114.

НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
127 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 41, Кларк - 17, Конли - 16, Рид - 15, Гобер - 13, Макдэниелс - 12, Диллингэм - 6, Шеннон - 5, Александер-Уолкер - 2, Ньютон, Инглс, Майнотт, Миллер, Гарза
Хьюстон Рокетс: Грин - 28, Томпсон - 16, Уитмор - 16, Шенгюн - 16, Брукс - 15, Ландейл - 10, Исон - 10, Шеппард - 3, Холидей, Данте, Ванвлит, Тэйт, Уильямс, Грин, Спрингер

«Все в курсе, как выступает Диллон. Он играет грязно, но является конкурентоспособным. Мне нравится, когда на площадке навязывают борьбу, но не вся эта мелкая скользкая грязная чепуха», — приводит слова Эдвардса портал Basket News.

Во время матча с «Рокетс» Энтони упал после того, как Диллон Брукс ударил его по голове. Затем оба игрока вступили в стычку на площадке.

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