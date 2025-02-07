Энтони Эдвардс прокомментировал стычку с Диллоном Бруксом в минувшем матче

Лидер и атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал стычку с 29-летним канадским баскетболистом, выступающим за «Хьюстон Рокетс» на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника, Диллоном Бруксом во время сегодняшнего матча. Встреча завершилась в пользу техасского клуба со счётом 127:114.

«Все в курсе, как выступает Диллон. Он играет грязно, но является конкурентоспособным. Мне нравится, когда на площадке навязывают борьбу, но не вся эта мелкая скользкая грязная чепуха», — приводит слова Эдвардса портал Basket News.

Во время матча с «Рокетс» Энтони упал после того, как Диллон Брукс ударил его по голове. Затем оба игрока вступили в стычку на площадке.