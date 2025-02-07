Инсайдер сообщил дату дебюта Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Известный североамериканский инсайдер Марк Стейн на своей странице в социальных сетях сообщил, что 25-летний словенский атакующий защитник Лука Дончич дебютирует в составе калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче с «Ютой Джаз», который состоится 11 февраля.

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда – Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.