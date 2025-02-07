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Лука Дончич чуть не оговорился, назвав арену «Лейкерс» её прежним именем

Лука Дончич чуть не оговорился, назвав арену «Лейкерс» её прежним именем
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25-летний разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич чуть не оговорился, назвав домашнюю арену калифорнийского клуба её прежним именем.

Надеюсь, мой дебют состоится здесь, на домашней арене «Стэйплс-центр»… виноват, я имею в виду на «Крипто.ком Арене», — сказал Дончич.

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда – Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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