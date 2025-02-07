Джимми Батлер назвал одну вещь, о которой сожалеет после ухода из «Майами Хит»

Известный американский лёгкий форвард, выступающий за «Голден Стэйт Уорриорз», Джимми Батлер высказался в адрес своей бывшей команды «Майами Хит» и назвал одну вещь, о которой сожалеет после ухода из флоридского клуба.

«Не могу сказать о «Майами» ничего плохого. Этот клуб предоставил мне замечательную возможность, и я считаю, что выполнил свою работу на все 100%. Очень уважаю «Хит», её руководителей и своих бывших товарищей по команде. Всегда буду желать им всего наилучшего. Просто хочу, чтобы они знали, что я очень благодарен им за те отношения, которые у нас появились [во время моей игры за «Майами»] и которые сохраню на всю жизнь.

Есть только одна вещь, о которой сожалею. Я только что открыл свою кофейню в Майами и теперь не смогу туда ходить. Так что нам нужно придумать, как достать кофе в Сан-Франциско», — приводит слова Батлера портал Basket News.