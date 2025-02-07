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Дончич: наблюдать за Леброном со скамейки запасных «Лейкерс» легче, чем играть против него

Дончич: наблюдать за Леброном со скамейки запасных «Лейкерс» легче, чем играть против него
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25-летний разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич восхищён выступлением четырёхкратного чемпиона НБА и лидера «озёрников» Леброна Джеймса во встрече с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Было удивительно наблюдать за игрой Леброна. Конечно, я и раньше видел, как он выступает, но находиться на одной скамейке запасных и наблюдать за ним немного легче, чем играть против него. Мы общаемся, могу узнать о нём так много нового, например, как он подходит к матчам. Леброн уже более 20 лет играет на высочайшем уровне. Я просто жажду узнать больше… Думаю, что у нас отличная команда. Я видел первую игру… Мы, безусловно, готовы», — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.

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