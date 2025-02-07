Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Сегафредо Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич ответил на слух о том, что «Даллас» обменял его из-за сомнений в физической форме

Дончич ответил на слух о том, что «Даллас» обменял его из-за сомнений в физической форме
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич ответил на слух о том, что руководство техасского клуба «Даллас Маверикс» приняло решение об обмене его в калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на Энтони Дэвиса из-за сомнений в его физической форме.

«Это нормально. В течение всей моей карьеры во мне сомневались, я с этим уже сталкивался. Для меня это просто дополнительная мотивация. Я очень рад быть в «Лейкерс». Играть в баскетбол — это всё, чего я хочу», — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда – Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.

Материалы по теме
Кто обменял Дончича в «Лейкерс» и лишил его $ 116 млн? Знакомимся с серым кардиналом НБА
Кто обменял Дончича в «Лейкерс» и лишил его $ 116 млн? Знакомимся с серым кардиналом НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android