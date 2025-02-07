Дончич ответил на слух о том, что «Даллас» обменял его из-за сомнений в физической форме

25-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич ответил на слух о том, что руководство техасского клуба «Даллас Маверикс» приняло решение об обмене его в калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на Энтони Дэвиса из-за сомнений в его физической форме.

«Это нормально. В течение всей моей карьеры во мне сомневались, я с этим уже сталкивался. Для меня это просто дополнительная мотивация. Я очень рад быть в «Лейкерс». Играть в баскетбол — это всё, чего я хочу», — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда – Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.