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Пэт Райли плакал и просил Джимми Батлера остаться в «Майами Хит» — журналист The Athletic

Пэт Райли плакал и просил Джимми Батлера остаться в «Майами Хит» — журналист The Athletic
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Журналист авторитетного североамериканского издания The Athletic Джеймс Джексон сообщил, что президент клуба «Майами Хит» Пэт Райли проводил личную встречу с лёгким форвардом Джимми Батлером и просил его остаться в команде.

«По информации многочисленных источников в лиге, которые были осведомлены об этой встрече, Пэт заплакал, когда говорил с Джимми. Знаменитая стойкость Райли дрогнула, когда тот вспомнил о том, как Батлер оплакивал смерть своего отца в прошлом сезоне. Однако эмоции Пэта не нашли отклика у Джимми. Как сообщил источник в лиге, лёгкий форвард расценил поведение президента клуба, как «ненормальное». Батлер ушёл с абсолютным убеждением в том, что ему следует перейти в другой клуб», — написал Джексон в своём материале на сайте издания The Athletic.

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