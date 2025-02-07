Пэт Райли плакал и просил Джимми Батлера остаться в «Майами Хит» — журналист The Athletic

Журналист авторитетного североамериканского издания The Athletic Джеймс Джексон сообщил, что президент клуба «Майами Хит» Пэт Райли проводил личную встречу с лёгким форвардом Джимми Батлером и просил его остаться в команде.

«По информации многочисленных источников в лиге, которые были осведомлены об этой встрече, Пэт заплакал, когда говорил с Джимми. Знаменитая стойкость Райли дрогнула, когда тот вспомнил о том, как Батлер оплакивал смерть своего отца в прошлом сезоне. Однако эмоции Пэта не нашли отклика у Джимми. Как сообщил источник в лиге, лёгкий форвард расценил поведение президента клуба, как «ненормальное». Батлер ушёл с абсолютным убеждением в том, что ему следует перейти в другой клуб», — написал Джексон в своём материале на сайте издания The Athletic.