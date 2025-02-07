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Бен Симмонс покинул «Нетс». Названы клубы, претендующие на его подписание — ESPN

Бен Симмонс покинул «Нетс». Названы клубы, претендующие на его подписание — ESPN
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28-летний австралийский разыгрывающий Бен Симмонс договорился с фронт-офисом клуба «Бруклин Нетс» о выкупе контракта. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, сообщается, что на подписание контракта с Симмонсом претендуют следующие команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА): «Лос-Анджелес Клипперс», «Кливленд Кавальерс», «Хьюстон Рокетс». Уже сегодня, 7 февраля, Бен вместе со своим менеджментом встретится с представителями клубов, чтобы обсудить потенциальное подписание контракта до конца нынешнего сезона.

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