Бен Симмонс покинул «Нетс». Названы клубы, претендующие на его подписание — ESPN

28-летний австралийский разыгрывающий Бен Симмонс договорился с фронт-офисом клуба «Бруклин Нетс» о выкупе контракта. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, сообщается, что на подписание контракта с Симмонсом претендуют следующие команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА): «Лос-Анджелес Клипперс», «Кливленд Кавальерс», «Хьюстон Рокетс». Уже сегодня, 7 февраля, Бен вместе со своим менеджментом встретится с представителями клубов, чтобы обсудить потенциальное подписание контракта до конца нынешнего сезона.