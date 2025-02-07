Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Сегафредо Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА Нейт Робинсон объявил, что врачи нашли ему донора почки

Экс-игрок НБА Нейт Робинсон объявил, что врачи нашли ему донора почки
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху Нейт Робинсон сообщил, что спустя пять лет борьбы с почечной недостаточностью врачи нашли донора на пересадку почки.

«Сегодня я здесь, чтобы поблагодарить Господа за всё, что он сделал для меня. Сегодня — день, когда я получу свою новую почку. Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто молился за меня, писал мне, поддерживал и любил меня! Ура! Даже если вы не верите в бога и в чудеса, которые он творит, сегодня с радостью принимаю эту возможность! Аминь!» — написал Робинсон на своей странице в социальных сетях.

За карьеру в НБА Робинсон выступал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах на его счету 618 матчей, в которых он в среднем набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3,0 передачи.

Материалы по теме
«Жить мне осталось недолго». Один из лучших данкеров НБА на грани смерти?
«Жить мне осталось недолго». Один из лучших данкеров НБА на грани смерти?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android