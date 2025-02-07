Экс-игрок НБА Нейт Робинсон объявил, что врачи нашли ему донора почки

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху Нейт Робинсон сообщил, что спустя пять лет борьбы с почечной недостаточностью врачи нашли донора на пересадку почки.

«Сегодня я здесь, чтобы поблагодарить Господа за всё, что он сделал для меня. Сегодня — день, когда я получу свою новую почку. Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто молился за меня, писал мне, поддерживал и любил меня! Ура! Даже если вы не верите в бога и в чудеса, которые он творит, сегодня с радостью принимаю эту возможность! Аминь!» — написал Робинсон на своей странице в социальных сетях.

За карьеру в НБА Робинсон выступал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах на его счету 618 матчей, в которых он в среднем набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3,0 передачи.