Уиндхорст: можно с уверенностью говорить, что Кевин Дюрант покинет «Санз» этим летом

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст утверждает, что лидер и тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант в межсезонье покинет аризонский клуб.

«Кевин Дюрант остался на своём месте [после окончания обмена в НБА]. Он был недоволен тем, что его привлекли к торговым переговорам. Я считаю, что в ближайшие несколько месяцев ситуация будет развиваться непредсказуемо, ведь это свойственно спорту. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что этим летом Кевин Дюрант покинет «Санз», — приводит слова Уиндхорста портал Hoopshype.

Ранее появилась реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса.