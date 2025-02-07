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НБА обновила список претендентов на звание MVP. Эдвардс сменил Дэвиса, Тейтум — в топ-4

НБА обновила список претендентов на звание MVP. Эдвардс сменил Дэвиса, Тейтум — в топ-4
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Рейтинг MVP НБА на 7 февраля 2025 года:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);
5. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»);
6. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»);
7. Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»)
8. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);
9. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);
10. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).

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