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НБА обновила список претендентов на звание MVP. Эдвардс сменил Дэвиса, Тейтум — в топ-4

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Рейтинг MVP НБА на 7 февраля 2025 года:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);

3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);

4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);

5. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»);

6. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»);

7. Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»)

8. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);

9. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);

10. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).