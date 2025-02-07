Стали известны участники конкурса трёхочковых бросков на Матче звёзд НБА

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила список игроков, которые примут участие в конкурсе трёхочковых бросков на Матче звёзд, который пройдёт 16 февраля в Сан-Франциско (США).

Участники конкурса трёхочковых бросков на Матче звёзд НБА в 2025 году:

— Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»);

— Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);

— Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»);

— Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»);

— Тайлер Хирроу («Майами Хит»);

— Бадди Хилд («Голден Стэйт Уорриорз»);

— Кэмерон Джонсон («Бруклин Нетс»);

— Норман Пауэлл («Лос-Анджелес Клипперс»).

Ранее НБА представила обновлённый список кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.