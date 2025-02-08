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«Олимпиакос» победил «Барселону» с минимальным отрывом в выездном матче Евролиги

«Олимпиакос» победил «Барселону» с минимальным отрывом в выездном матче Евролиги
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7 февраля на стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне (Испания) состоялся матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Барселоной» и греческим «Олимпиакосом». Встреча завершилась со счётом 90:88 (22:18, 23:29, 21:18, 24:23) в пользу «Олимпиакоса».

Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
07 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
88 : 90
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Менса, Милутинов, Маккиссик, Фурнье

Наиболее результативным игроком в составе греческой команды стал болгарский форвард Александар Везенков. В ходе встречи ему удалось набрать 24 очка, сделать пять подборов, отдать три передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе испанского коллектива стал американо-сербский атакующий защитник Кевин Пантер. За время матча ему удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, а также отдать семь передач.

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