«Олимпиакос» победил «Барселону» с минимальным отрывом в выездном матче Евролиги

7 февраля на стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне (Испания) состоялся матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Барселоной» и греческим «Олимпиакосом». Встреча завершилась со счётом 90:88 (22:18, 23:29, 21:18, 24:23) в пользу «Олимпиакоса».

Наиболее результативным игроком в составе греческой команды стал болгарский форвард Александар Везенков. В ходе встречи ему удалось набрать 24 очка, сделать пять подборов, отдать три передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе испанского коллектива стал американо-сербский атакующий защитник Кевин Пантер. За время матча ему удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, а также отдать семь передач.