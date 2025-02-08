«Париж» уверенно победил «Виртус» в гостевом матче Евролиги с отрывом в шесть очков
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7 февраля на «Сегафредо Арена» в Болонье (Италия) состоялся матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между местным «Виртусом» и французским «Парижем». Встреча завершилась со счётом 83:77 (17:25, 18:21, 23:18, 25:13) в пользу «Парижа».
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
07 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
77 : 83
Париж
Париж, Франция
Виртус: Кординье, Холидэй, Белинелли, Пайола, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Акеле, Такер
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара, Хоммс
Наиболее результативным игроком в составе французской команды стал алжирский атакующий защитник Надир Хифи. В ходе матча ему удалось набрать 23 очка, сделать три подбора, а также совершить один перехват.
Самым результативным игроком в составе итальянского коллектива стал грузинский форвард Торнике Шенгелия. За время встречи грузин набрал 17 очков, сделал пять подборов, а также отдал две передачи.
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