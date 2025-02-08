Евролига: результаты матчей 7 февраля
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В пятницу, 7 февраля, состоялся очередной игровой день 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогли увидеть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги на 7 февраля:
«Монако» – «Партизан» — 69:86;
«Баскония» – «Маккаби» Тель-Авив — 89:82;
«Барселона» – «Олимпиакос» — 88:90;
«Виртус» – «Париж» — 77:83.
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
07 февраля 2025, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
69 : 86
Партизан
Белград, Сербия
Монако: Блоссомгейм, Папаяннис, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Стразель, Калатес, Джеймс
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Вашингтон, Копривица, Накич, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
07 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
89 : 82
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Болдуин, Холл, Монеке, Саманич
Маккаби Т-А: Шайок, Менко, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс, Деджулиус
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
07 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
88 : 90
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Менса, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Евролига . Регулярный чемпионат. 26-й тур
07 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
77 : 83
Париж
Париж, Франция
Виртус: Кординье, Холидэй, Белинелли, Пайола, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Акеле, Такер
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара, Хоммс
В настоящий момент турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос» (19 побед, семь поражений). На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче» (17 побед, восемь поражений). Третью строчку занимает «Црвена Звезда» (16 побед, 10 поражений).
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