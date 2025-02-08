Евролига: результаты матчей 7 февраля

В пятницу, 7 февраля, состоялся очередной игровой день 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогли увидеть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги на 7 февраля:

«Монако» – «Партизан» — 69:86;

«Баскония» – «Маккаби» Тель-Авив — 89:82;

«Барселона» – «Олимпиакос» — 88:90;

«Виртус» – «Париж» — 77:83.

В настоящий момент турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос» (19 побед, семь поражений). На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче» (17 побед, восемь поражений). Третью строчку занимает «Црвена Звезда» (16 побед, 10 поражений).