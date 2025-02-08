52 очка Уильямса и Гилджес-Александера принесли лидеру НБА «Оклахоме» победу над «Торонто»

В ночь с 7 на 8 февраля мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 121:109.

Самыми результативными игроками матча стали два баскетболиста «Тандер» — лёгкий форвард Джейлен Уильямс и разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. На счету Уильямса 27 очков, пять подборов и четыре ассиста, в активе Гилджес-Александера 25 очков, четыре подбора и шесть результативных передач.

Лидер Западной конференции и всей НБА «Оклахома» одержала четвёртую победу подряд, в пассиве «Торонто» серия из трёх поражений.