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Оклахома-Сити Тандер — Торонто Рэпторс, результат матча 8 февраля 2025, счет 121:109, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

52 очка Уильямса и Гилджес-Александера принесли лидеру НБА «Оклахоме» победу над «Торонто»
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В ночь с 7 на 8 февраля мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 121:109.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
121 : 109
Торонто Рэпторс
Торонто
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 27, Гилджес-Александер - 25, Уиггинс - 18, Джо - 16, Карузо - 12, Хартенштайн - 12, Уильямс - 4, Холмгрен - 4, Карлсон - 2, Джонс - 1, Флаглер, Уильямс, Дука
Торонто Рэпторс: Барнс - 21, Дик - 17, Уолтер - 12, Буше - 11, Баттл - 11, Могбо - 10, Агбаджи - 8, Шид - 7, Куикли - 6, Робинсон - 6, Темпл

Самыми результативными игроками матча стали два баскетболиста «Тандер» — лёгкий форвард Джейлен Уильямс и разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. На счету Уильямса 27 очков, пять подборов и четыре ассиста, в активе Гилджес-Александера 25 очков, четыре подбора и шесть результативных передач.

Лидер Западной конференции и всей НБА «Оклахома» одержала четвёртую победу подряд, в пассиве «Торонто» серия из трёх поражений.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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